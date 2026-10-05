Bourse : l’heure de vérité dans les prochaines semaines ?

information fournie par Ecorama • 05/10/2026 à 14:10

La saison des résultats s’ouvre avec des attentes très élevées, les bénéfices des entreprises américaines étant anticipés en hausse de près de 29 % au troisième trimestre. L’intelligence artificielle, mentionnée par deux entreprises sur trois, devient un moteur clé des marges, tandis que l’énergie profite du pétrole et du raffinage. Le véritable test sera autant la capacité à dépasser les prévisions que la qualité des perspectives pour la fin d’année et 2027, dans un marché encore très concentré autour des géants technologiques. L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 5 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.