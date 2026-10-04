Le Brésil organise des élections générales ce dimanche, et notamment sa présidentielle. Les deux favoris sont le président sortant de gauche Lula da Silva, 80 ans, et Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils de l'ancien président d'extrême droite. La polarisation de la société est très forte, et le scrutin s'annonce serré, à l'issue d'une campagne morne, sans réel débat de fond. Lamia Oualalou, ancienne correspondante au Brésil pour plusieurs médias français, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Lamia Oualalou: "Trump ne peut mettre la main sur le continent latino-américain sans le Brésil"
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