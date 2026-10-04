Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein. Un fléau qui touche des millions de femmes dans le monde et l'Afrique n'est pas épargnée. En Côte d’Ivoire, c’est aujourd’hui le cancer le plus fréquent chez les femmes. Pourtant, détecté suffisamment tôt, il peut être beaucoup mieux pris en charge. Le Dr Hugues Abe, gynécologue-obstétricien était l’invité du JTA
Début du mois Octobre rose : sensibiliser, dépister et informer sur le cancer du sein
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro