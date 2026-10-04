Des milliers de personnes se rassemblent dans l'Eure à proximité de l'usine du fabricant de pesticides et semencier Syngenta pour protester contre l'utilisation des pesticides en agriculture et l'élevage intensif, à l'initiative d'une cinquantaine d'organisations.
Eure: Des milliers de personnes manifestent contre l'usage des pesticides
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