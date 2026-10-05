A la Une de la presse, la mobilisation, en France, des lycéens, qui disent vouloir poursuivre leur mouvement cette semaine, sur fond de crise budgétaire et sociale, alors qu’une une étude publiée aujourd’hui affirme que la pauvreté n’a jamais touché autant de Français. La colère du gouvernement israélien, après l’adoption, hier, par les Verts britanniques, d’une motion affirmant que le sionisme est une forme de racisme. Et le dernier match, demain, de Messi avec l’Argentine.
Motion des Verts britanniques: "Le sionisme est du racisme"
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