Budget 2027 : des retraités qui vont passer à la caisse ?

information fournie par Ecorama • 05/10/2026 à 14:05

Le gouvernement demande un effort de 6 milliards d’euros aux retraités, via un gel partiel ou total de la pension de base et un plafonnement de l’abattement fiscal à 3 000 €. Ces mesures toucheront surtout les couples de classe moyenne, avec un impact combiné sur l’impôt, la revalorisation et la CSG, qui pourrait grimper jusqu’à 8,3 %. Entre rétroactivité fiscale, hausse du revenu fiscal de référence et gel automatique difficile à bloquer, le rabot fiscal a davantage de chances d’être adopté que le gel des pensions. L’analyse de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 5 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.