À seulement 37 ans, le démocrate James Talarico a réalisé mardi un véritable tour de force en remportant le siège de sénateur en jeu au Texas, faisant ainsi basculer à gauche ce bastion du conservatisme américain jusqu'alors acquis à Donald Trump.
Au Texas, James Talarico signe la fin de la domination républicaine
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