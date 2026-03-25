On les appelle les "Baye Fall". Ils appartiennent à l'influente confrérie mouride au Sénégal, pays majoritairement musulman. Leur pratique de l'islam ne ressemble cependant à celle d'aucune autre communauté musulmane. Pour la plupart, les "Baye Fall" ne prient pas et ne jeûnent pas, deux préceptes fondamentaux parmi les cinq piliers de la religion.
Au Sénégal, les "Baye Fall" ou la pratique d'une spiritualité singulière dans l'islam
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro