Face à la guerre en Iran, le charbon, combustible fossile ultrapolluant, retrouve une place stratégique dans la production énergétique mondiale. Loin de se tourner vers les renouvelables ou la sobriété énergétique, les pays poursuivent leur course aux énergies fossiles.
Avec la guerre, le retour en état de grâce du charbon
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