Au Mexique, le "papel picado" est un élément indispensable dans la décoration des autels dédiés aux défunts. Ce papier de soie découpé habille maisons et rues du pays pour la fête des Morts.
Au Mexique, un village paré d'art et de couleurs pour le Jour des Morts
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