 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Gabon, où l'importation est reine, le boeuf 100% local arrive dans les assiettes

information fournie par AFP Video 01/10/2025 à 19:45

Au Gabon, où plus de 90% des denrées alimentaires sont importées, un ranch de la province de la Nyanga mise sur l'élevage bovin pour promouvoir une viande 100% locale.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Trump présente un plan de paix pour Gaza approuvé par Israël

information fournie par AFP Video 30 sept.
2

"Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump

information fournie par AFP Video 30 sept.
3

Madagascar : la contestation s’intensifie, les jeunes dénoncent un pouvoir "qui les bâillonne"

information fournie par AFP Video 30 sept.
4

Spike Lee : "Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de revenir à la Mère patrie"

information fournie par France 24 13:12
1
5

Sophie de Menthon : "Le fisc vole l'argent des Français pour dépenser beaucoup trop et mal !"

information fournie par Ecorama 14:05
10
6

Nouvelle journée de mobilisation: à quoi faut-il s'attendre le 2 octobre?

information fournie par AFP Video 13:14
7

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 17:17
8

L'UE ne laissera pas la Russie semer la "division dans nos sociétés" (Von der Leyen)

information fournie par AFP Video 15:49
3
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 26 sept.
3
4

Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)

information fournie par AFP Video 24 sept.
4
5

Fortes pluies à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa

information fournie par AFP Video 24 sept.
6

Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?

information fournie par AFP Video 24 sept.
1
7

Le typhon Ragasa s'abat sur le sud de la Chine, après avoir fait 14 morts à Taïwan

information fournie par AFP 24 sept.
8

Top 5 IA du 24/09/2025

information fournie par Libertify 25 sept.
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
3

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
4

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
5

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
6

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
7

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
8

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank