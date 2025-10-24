 Aller au contenu principal
Au cœur du "donjon", le paradis des hackers qui veulent sécuriser la crypto

information fournie par France 24 24/10/2025 à 15:29

À l’ère de l’intelligence artificielle (IA) générative, le contenu numérique explose, créant un surplus d’informations difficiles à vérifier, qu'il s'agisse de vidéos truquées avec des célébrités ou de fausses identités en ligne. Des entreprises s'appuient sur la crypto pour créer une identité numérique. C'est le cas de la start-up française Ledger, qui s'appuie sur le "donjon" : un espace dans lequel les hackers simulent des attaques pour révéler les vulnérabilités pour mieux les corriger.

IA: Intelligence artificielle

L'offre BoursoBank