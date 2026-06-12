Au départ de la base de sécurité civile de Nîmes-Garons (Gard), les pilotes des 12 Canadairs et des 8 Dash intensifient leur entraînement afin d'être "le plus aguerris possible" pour la saison des feux de forêt.
Au coeur d'une équipe de pilotes de Canadairs, en préparation pour la saison des incendies
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