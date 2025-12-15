A la Une de la presse, ce lundi 15 décembre, les réactions à l’attaque, hier, contre une fête juive à Sydney, en Australie, où un père et son fils ont tué 15 personnes, sur la plage de Bondi Beach. La condamnation de Jimmy Lai à Hong-Kong, reconnu coupable de «sédition» et de «collusion» avec l'étranger dans son procès pour «atteinte à la sécurité nationale». Les ennuis du Louvre et de sa patronne. Et une course de chevaux un peu tirée par les cheveux.
Attaque antisémite en Australie: "Sydney a changé à jamais"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro