Attaque antisémite en Australie: "Sydney a changé à jamais"

information fournie par France 24 • 15/12/2025 à 07:46

A la Une de la presse, ce lundi 15 décembre, les réactions à l’attaque, hier, contre une fête juive à Sydney, en Australie, où un père et son fils ont tué 15 personnes, sur la plage de Bondi Beach. La condamnation de Jimmy Lai à Hong-Kong, reconnu coupable de «sédition» et de «collusion» avec l'étranger dans son procès pour «atteinte à la sécurité nationale». Les ennuis du Louvre et de sa patronne. Et une course de chevaux un peu tirée par les cheveux.