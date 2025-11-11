Le président français Emmanuel Macron se rend à la flamme du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe pour une cérémonie célébrant le 107e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.
Armistice: Macron préside la cérémonie du 107ème anniversaire
