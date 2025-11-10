Dans le nord du Kenya, où la sécheresse décime les troupeaux de bovins des éleveurs samburu, les dromadaires sont devenus une alternative efficace pour leur fournir du lait en quantité et leur offrir une sécurité alimentaire.
Dans le nord du Kenya de plus en plus aride, les dromadaires remplacent les vaches
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro