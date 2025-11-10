De la fumée s'élève au-dessus du sud du Liban à la suite de frappes israéliennes sur la périphérie du village d'Al-Katrani, près de Jezzine. Israël a bombardé à plusieurs reprises le Liban malgré le cessez-le-feu de novembre 2024 qui visait à mettre fin à plus d'un an d'hostilités avec le Hezbollah, et a intensifié ses attaques ces derniers jours disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses capacités militaires. IMAGES
De la fumée s'élève après des frappes israéliennes sur le sud du Liban
