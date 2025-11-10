Les parents de Mathis, tué à 19 ans en plein centre de Lille par un conducteur ayant consommé du protoxyde d'azote, réclament la "sévérité" et une loi interdisant spécifiquement de conduire quand on a en a consommé, a indiqué leur avocat.
Les parents de Mathis, tué par un conducteur sous protoxyde d'azote, réclament une loi
