Les parents de Mathis, tué par un conducteur sous protoxyde d'azote, réclament une loi

information fournie par AFP Video 10/11/2025 à 16:34

Les parents de Mathis, tué à 19 ans en plein centre de Lille par un conducteur ayant consommé du protoxyde d'azote, réclament la "sévérité" et une loi interdisant spécifiquement de conduire quand on a en a consommé, a indiqué leur avocat.

