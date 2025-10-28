Des centaines de photos sèchent dans un laboratoire de Valence. Des souvenirs que la boue des inondations meurtrières de 2024 en Espagne avait failli emporter, mais qui ont été sauvés par une initiative universitaire.
Après les inondations de Valence, des milliers de photos sauvées de la boue
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro