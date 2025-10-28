 Aller au contenu principal
Après les inondations de Valence, des milliers de photos sauvées de la boue

information fournie par AFP Video 28/10/2025 à 15:26

Des centaines de photos sèchent dans un laboratoire de Valence. Des souvenirs que la boue des inondations meurtrières de 2024 en Espagne avait failli emporter, mais qui ont été sauvés par une initiative universitaire.

Environnement
