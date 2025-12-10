Harcelé en ligne, Clément, 15 ans, s'est suicidé en septembre 2024. Depuis, ses parents accusent les réseaux sociaux d'avoir "joué un rôle dans sa santé mentale".
Après le suicide de son fils de 15 ans, une mère dénonce le silence des plateformes numériques
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro