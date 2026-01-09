La petite commune suisse de Lutry peine à surmonter la disparition de plusieurs adolescents, victimes de l'incendie d'un bar dans la station de ski de Crans-Montana pendant la nuit du nouvel an. Sept d'entre eux étaient membres du club de football local.
Après l'incendie de Crans-Montana, une commune suisse pleure sa "génération décimée"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro