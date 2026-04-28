A la Une de la presse, ce mardi 28 avril, le bilan de deux mois d’offensive israélo-américaine contre l’Iran, et l’exaspération grandissante du reste du monde face à ce conflit. La hausse sans précédent des dépenses militaires globales. La publication prochaine, en France, du rapport Alloncle sur l’audiovisuel public. Et deux bizarreries judiciaires.
Après deux mois de guerre, "l'immense anxiété des Iraniens"
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