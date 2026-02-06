Rendez-vous pour une émission spéciale autour de l’association A.C.E.S de Kery James. Depuis plus de dix ans, Kery finance des bourses d’études supérieures destinées aux étudiants dans le besoin, et cela dans toute la France. Sur le plateau à cette occasion : Kery James, deux anciens lauréats : Amina Kalache et Abdoulaye Gary ainsi que le professeur Jérémie Fontanieu, membre du jury de l’A.C.E.S.
Apprendre, comprendre, entreprendre et servir avec Kery James
