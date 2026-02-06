 Aller au contenu principal
Nigeria: le bilan de l'attaque dans le centre-ouest grimpe à 162 morts (Croix-Rouge)

information fournie par AFP Video 06/02/2026 à 16:14

Le bilan de l'attaque par des hommes armés du village de Woro, dans l’État de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria, est passé à 162 morts, a déclaré la Croix-Rouge, après un précédent bilan faisant état de 67 morts.

