Le bilan de l'attaque par des hommes armés du village de Woro, dans l’État de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria, est passé à 162 morts, a déclaré la Croix-Rouge, après un précédent bilan faisant état de 67 morts.
Nigeria: le bilan de l'attaque dans le centre-ouest grimpe à 162 morts (Croix-Rouge)
