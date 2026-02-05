La diffusion des documents liés à l'affaire Epstein a révélé des liens entre le financier et certaines personnalités. Elle a aussi alimenté des théories complotistes. L'une d'elles concerne le bitcoin , la célèbre cryptomonnaie. Il en serait le fondateur.
Jeffrey Epstein a-t-il inventé le Bitcoin ?
Valeurs associées
|65 773,9294 USD
|CryptoCompare
|-9,11%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro