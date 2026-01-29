L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
Iran: l'UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste"
