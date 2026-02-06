Pakistan : un attentat-suicide fait au moins 31 morts et plus de 130 blessés dans une mosquée chiite

Des Pakistanais pleurent la mort de leurs proches après un attentat-suicide dans une mosquée chiite d'Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Aamir QURESHI )

Un attentat-suicide lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad a fait au moins 31 morts, selon les autorités, et plus de 130 blessés, a annoncé une source policière pakistanaise à l'AFP.

L'attaque, non revendiquée pour l'instant, s'est produite alors que les mosquées du pays étaient bondées de fidèles pour la prière hebdomadaire.

Muhammad Kazim, 52 ans, se trouvait dans la mosquée Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra visée par l'attentat, qui est située dans le quartier de Tarlai, à la périphérie d'Islamabad.

"Pendant la première inclinaison du namaz (prière rituelle), nous avons entendu des coups de feu", a-t-il raconté à l'AFP devant l'hôpital de l'Institut pakistanais des sciences médicales (PIMS), où de nombreux blessés ont été admis. "Alors que nous étions encore inclinés, une explosion a retenti".

Lui s'en est sorti indemne. "L'explosion a été extrêmement puissante", a-t-il décrit. "Des débris sont tombés du toit, les fenêtres ont volé en éclats (...) Quand je suis sorti, il y avait de nombreux corps éparpillés".

M. Kazim a critiqué le manque de sécurité à la mosquée. "Je n'ai jamais vu de dispositif de sécurité adéquat (...). Des bénévoles assurent eux-mêmes la sécurité, mais ils manquent d'équipement pour être efficaces", a-t-il dit. "Les mosquées chiites sont constamment menacées, et le gouvernement devrait prendre ce problème au sérieux".

La municipalité d'Islamabad a indiqué que 31 personnes sont mortes dans l'explosion.

"L'assaillant a été bloqué à l'entrée et s'est fait exploser", a expliqué à l'AFP une source sécuritaire ayant requis l'anonymat.

- Flaques de sang -

Le bilan "devrait encore s'alourdir", selon un haut gradé de la police également anonyme.

Le Pakistan est un pays à majorité sunnite, mais les chiites représentent entre 10 et 15% de la population et ont été attaqués dans le passé par des groupes jihadistes.

Cette attaque est la plus meurtrière dans la capitale pakistanaise depuis septembre 2008, lorsque 60 personnes avaient été tuées dans un attentat-suicide au camion piégé contre le luxueux hôtel Marriott.

Des journalistes de l'AFP ont vu vendredi des dizaines de personnes, dont des enfants, arriver au PIMS avec des vêtements tachés de sang et des blessures.

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Des médecins et des passants ont aidé à décharger les victimes arrivées en ambulance. Au moins une victime est arrivée dans le coffre d'une voiture, selon les journalistes de l'AFP.

Des amis et proches ont crié et pleuré à mesure que les victimes - mortes ou vivantes - arrivaient au service des urgences de l'hôpital, fortement gardé.

Une autre équipe de journalistes de l'AFP a vu les forces de sécurité armées à l'extérieur de la mosquée, où des flaques de sang étaient visibles. Des chaussures, des vêtements et des débris de verre jonchaient le sol.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité pour le moment, montrent plusieurs corps gisant près de l'entrée principale de la mosquée, ainsi que des personnes et des débris éparpillés dans la salle de prière recouverte d'un tapis rouge.

- Insurrections -

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a "fermement condamné" l'attentat, affirmant que ses auteurs seraient retrouvés et jugés.

Personne n'a revendiqué pour l'instant la responsabilité de l'attaque, qui survient alors que les forces de sécurité pakistanaises luttent contre l'intensification des insurrections dans les provinces du sud et du nord du pays, à la frontière avec l'Afghanistan.

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Islamabad affirme que les groupes armés séparatistes du Baloutchistan, les talibans pakistanais et d'autres militants islamistes de la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa, près d'Islamabad, utilisent le territoire afghan comme refuge pour lancer leurs attaques.

Le gouvernement taliban afghan a nié à plusieurs reprises ces accusations et les relations bilatérales se sont détériorées. Par ailleurs, les forces des deux pays s'affrontent régulièrement le long de la frontière.

La dernière attaque majeure à Islamabad avait eu lieu en novembre, lorsqu'un attentat-suicide devant un tribunal avait tué 12 personnes et blessé des dizaines d'autres. C'était alors le premier événement de ce type à frapper la capitale depuis près de trois ans.

Des musulmans chiites en deuil devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Les forces pakistanaises sont également sous pression dans le Baloutchistan, où des attaques revendiquées par des insurgés séparatistes ont tué 36 civils et 22 membres des forces de sécurité la semaine dernière.

Ces attaques ont déclenché une vague de contre-opérations au cours desquelles, selon les autorités, les forces de sécurité ont tué près de 200 insurgés.