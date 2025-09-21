Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'écrivaine et scénariste Anne Berest, qui signe 'Finistère', aux éditions Albin Michel. Après le succès de 'La Carte postale' en 2021 qui retraçait l'histoire de sa branche maternelle juive ashkenaze, l'écrivaine entreprend d'explorer la lignée paternelle bretonne. Un roman des origines qui poursuit son exploration en littérature de la transmission, la trans-généalogie et la psychogénéalogie.
Anne Berest: "Dans 'Finistère', je creuse le sillon de la transmission"
