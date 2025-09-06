Au programme de ce Parlons Ca$h : deux amendes record infligées à Google et Shein par la CNIL pour non-respect des règles sur les données personnelles. On parlera aussi rénovation énergétique avec un nouveau coup de rabot attendu sur MaPrimeRénov' dès 2026, qui risque de décevoir de nombreux ménages. Et pour finir, une petite bouffée d'air à la pompe : Intermarché rejoint Leclerc et propose du carburant à prix coûtant ce week-end dans près de 1 850 stations-service.
Amende record pour Google et Shein, MaPrimeRénov’ et carburant à prix coûtant ce week-end
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro