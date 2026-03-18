Pour le second tour des municipales, les ultimes alliances ou retraits rendent l'issue du scrutin incertaine dans plusieurs villes. À Paris, le retrait de la candidate Reconquête Sarah Knafo redonne à Rachida Dati l'espoir de remporter la ville. Ailleurs, les alliances entre les insoumis et la gauche divisent les socialistes. Avec ces accords, Jean-Luc Mélenchon et son mouvement se replacent-ils au centre du jeu ?
Alliances entre la gauche et LFI au second tour des municipales : la victoire de Mélenchon ?
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