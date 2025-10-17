"All's Fair" avec Kim Kardashian, la série qui affole les compteurs

information fournie par France 24 • 17/10/2025 à 16:14

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur l’actualité des séries sous toutes leurs formes. Au programme : Kim Kardashian, star de téléréalité devenue avocate de fiction, bat tous les records avec "All's Fair". La bande-annonce de cette nouvelle série de Ryan Murphy a déjà été visionnée plus de 44 millions de fois. La version française du phénomène "Love is Blind", rebaptisée "Pour le meilleur et à l’aveugle" promet une "expérience sociologique" à la française. Les "Disparues de la Gare" rouvre une affaire criminelle glaçante qui a hanté la France pendant trois décennies. Enfin, les youtubeurs Seb et Sofyan passent du web à la télé avec une série documentaire pleine d’énergie et de dérision.