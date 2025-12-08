Réélu pour un quatrième mandat, le président Alassane Ouattara veut poursuivre la dynamique de croissance exceptionnelle de la Côte d’Ivoire. Mais le pays doit désormais faire face à un double défi : partager davantage les fruits de ce "miracle économique" et maintenir une stabilité politique essentielle à l’attractivité du pays, alors que le président réélu est contesté, ses deux principaux adversaires politiques n'ayant pas pu se présenter à l'élection.
Alassane Ouattara face au défi de transformer son "miracle économique" ivoirien
