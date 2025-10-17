En Californie, le gouverneur a signé il y a quelques jours une loi qui rend permanent le principe d'une aide active à mourir voté en 2016. C'était à l'époque un virage dans l'approche de la fin de vie pour les personnes atteintes d'une maladie incurable en phase terminale. Dix ans après, quel bilan tirer ?La pratique est-elle mieux acceptée ? Y a-t-il, comme beaucoup le craignaient, des dérives ? Reportage de notre correspondant, Pierrick Leurent.
Aide à mourir en Californie : quel bilan, dix ans après ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro