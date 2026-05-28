À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le prix du mouton est devenu un sujet de pouvoir d'achat dans de nombreux pays. Du Maroc à l'Algérie, en passant par la Tunisie, le Sénégal ou la France, partout, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Explications.
Aïd al-Adha : pourquoi le prix du mouton flambe dans plusieurs pays
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