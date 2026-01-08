Après les manifestations et opérations de blocage des agriculteurs, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez indique avoir mandaté le prefet de police "pour organiser cette sortie de manifestation qui va se dérouler", dit-il espérer "dans le plus grand calme".
Agriculteurs: Nuñez espère une sortie de manifestation "dans le plus grand calme"
