Jacqueline Jacob, 81 ans, la grand-tante du petit Grégory, a été "mise en examen sous la qualification délictuelle d'association de malfaiteurs", annonce le procureur général de Dijon Philippe Astruc. La grand-tante est soupçonnée d'être l'un des "corbeaux" - il y en aurait cinq selon une expertise - qui ont menacé pendant des années la famille de Grégroy Villemin dans des dizaines de lettres et appels anonymes. (COMPLÈTE VIDI79WB9CQ_FR, VIDI79VZ6KE_FR) SONORE
Affaire Grégory: sa grand-tante mise en examen pour "association de malfaiteurs" (procureur)
