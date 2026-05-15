Des impacts de balles étaient visibles vendredi dans la porte d'entrée d'un immeuble de la cité de Port-Boyer, à Nantes. La veille, un adolescent a été tué dans une fusillade, sur fond de narcotrafic.
Adolescent tué à Nantes: le quartier sous le choc
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