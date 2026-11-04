En France, la loi sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans vient d’être retoquée par le Conseil constitutionnel, et celle sur l’interdiction du portable au lycée tout juste promulguée. En Corée du Sud, où plus de 40 % des enfants et adolescents sont considérés comme accros aux écrans, selon une enquête annuelle du gouvernement, la société cherche aussi des solutions pour éloigner les plus jeunes des smartphones et applis.
Addiction des jeunes aux écrans : en Corée du Sud, la lutte s'organise
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