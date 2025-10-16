Actions, or, taux d’intérêt : quel potentiel d’ici la fin de l’année ?

Entre résilience de l'économie mondiale, évolutions des taux d'intérêt, envolée de l'or et valorisations élevées des marchés actions, quelles opportunités et risques pour les prochains mois ? Décryptage des grandes tendances, des secteurs porteurs et des stratégies à privilégier à court et long terme avec Raphaël Thuin, Directeur des stratégies des marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

