Accord de libre-échange : les Indiens, nouveaux alliés de l'Europe ?

information fournie par France 24 06/02/2026 à 18:00

Un traité de libre-échange qui fait moins de vagues que celui avec le Mercosur : l’accord commercial entre l’Inde et l’Union européenne. Signé fin janvier à New Delhi par la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre indien, cet accord prévoit la suppression des droits de douane sur 90 % des marchandises échangées entre l’Inde et l’Europe, à l'exception de produits agricoles sensibles comme le bœuf, la volaille et le riz, ce dont se félicite Ursula von der Leyen.

