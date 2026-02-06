 Aller au contenu principal
Libye: avant les funérailles de Seif al-Islam Kadhafi, des partisans manifestent à Bani Walid

information fournie par AFP Video 06/02/2026 à 16:02

Des centaines de partisans manifestent leur soutien au fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, assassiné en début de semaine par des inconnus.

