Au "Musée des mauvais cadeaux" de Toronto, des artistes locaux et des particuliers exposent les présents qu'ils ont reçus mais... pas vraiment appréciés. Certaines œuvres sont à vendre et les recettes reversées à une banque alimentaire.
A Toronto, un musée pour les pires cadeaux reçus
