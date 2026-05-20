Rassemblés autour des Gardiens de la révolution dans le centre de Téhéran, des Iraniens apprennent à se servir de fusils d'assaut AK-47, pour "défendre" leur pays en cas de nouvelles attaques américaines.
A Téhéran, Des civils Iraniens apprennent à se servir de fusils d'assaut
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