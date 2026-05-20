Cash Confidences : j'ai peur de m'endetter sur 25 ans, c'est normal ?

information fournie par Boursorama • 20/05/2026 à 07:31

Je n'arrive pas à prendre de prêt immobilier ! Dans cet épisode de Cash Confidences, Saskia Fiszel, cofondatrice de Virgil et autrice de la newsletter Spoune, décortique une peur qui paralyse beaucoup de femmes : celle de s'endetter.

De la crainte d'être "coincée pendant des années" aux blocages psychologiques profonds (acheter seule, se projeter seule), en passant par ce qui se passe vraiment si on ne peut plus rembourser, elle démystifie le prêt et rappelle une chose essentielle : en France, le système est tellement encadré qu'on n'accorde pas un prêt "par hasard".

Le plus révélateur ? Cette différence de perception entre ceux qui voient le prêt comme un effet de levier et ceux qui veulent le rembourser au plus vite. Un épisode crucial pour toutes celles et ceux qui hésitent à franchir le pas !

La saison4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec BoursoBank.