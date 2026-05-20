Grâce au match nul de Manchester City à Bournemouth (1-1), Arsenal a remporté le 14e titre de champion de son histoire.
Arsenal champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004
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