 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au G7, Washington fait cavalier seul pour une nouvelle dérogation sur les sanctions russes

information fournie par France 24 19/05/2026 à 23:15

En avril, les Etats-Unis disaient qu'ils ne renouvelleraient pas la dérogation de sanction sur les sanctions russes. Le G7, ce mardi, se disait "unanime" pour maintenir la pression sur la Russie. Et puis finalement, Washington a décidé de renouveler une troisième fois la pause sur les sanctions contre le pétrole russe, autorisant les achats d'or noir qui se trouve déjà en mer, histoire de soulager la pression sur les volumes et donc sur les prix du pétrole, qui se sont envolés avec la guerre au Moyen-Orient. Pour les Européens, la situation ne justifie pas de donner de l'air à Moscou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'inquiète depuis la première trêve accordée par les Etats-Unis et estime que la Russie va pouvoir se refaire financièrement et alimenter l'effort de guerre contre Kiev.
Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, le G7 a imposé un embargo sur les ventes de pétrole russe et imposé un prix-plafond de 60$ le baril. Mais Moscou s'est évertué à contourner les sanctions, notamment grâce à une flotte fantôme qui compterait aujourd'hui quelques 600 tankers en fin de vie et sous pavillon de complaisance. Les ventes de pétrole brut russe auraient même quadruplé depuis avril 2022 et bénéficient aujourd'hui de la même hausse des prix de l'énergie. Le baril de brut de l'Oural s'échange aujourd'hui aux alentours de 100$, bien loin de la limite fixée par le G7.

Guerre en Ukraine
G7

Vidéos les + vues

1

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

information fournie par AFP 19 mai
13
2

Bolivie: violents heurts à La Paz, bloquée par les barrages routiers

information fournie par AFP 19 mai
3

Le bureau du procureur de la CPI demande un mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich

information fournie par France 24 19 mai
4

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai
5

G7 Finances à Paris : tour de table et photo de famille

information fournie par AFP Video 19 mai
6

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
7

Mondial-2026: Neymar signe son grand retour avec le Brésil

information fournie par AFP Video 19 mai
8

Peter Magyar dépose une gerbe pour Jean-Paul II pendant sa visite en Pologne

information fournie par AFP Video 19 mai
1

Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge

information fournie par AFP Video 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump veut presser Xi "d'ouvrir" la Chine au business américain

information fournie par AFP 13 mai
9
4

Pékin "se réjouit" de la visite imminente de Donald Trump

information fournie par AFP Video 13 mai
5

Une frappe israélienne touche un village dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 13 mai
6

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
7

Pérou : Rassemblement à Lima contre les irrégularités électorales

information fournie par AFP Video 20 avr.
8

ID Logistics : le champion discret qui gère les entrepôts d'Amazon et de Carrefour dans 19 pays

information fournie par Ecorama 14 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Top 5 IA du 22/04/2026

information fournie par Libertify 23 avr.
5

Plainte pour "traite d'êtres humains" contre Deliveroo et Uber Eats

information fournie par AFP 23 avr.
6
6

Action en justice de l'association Antoine Alléno pour vente détournée de protoxyde d'azote

information fournie par AFP 23 avr.
2
7

Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

information fournie par AFP Video 20 avr.
1
8

L'Iran met en doute le "sérieux" des Etats-Unis dans le processus diplomatique

information fournie par AFP Video 20 avr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank