Capture de rongeurs en Terre de Feu pour trouver un éventuel porteur d'hantavirus

Une cage déposée pour piégéer des rongeurs dans diverses zones boisées autour de la ville touristique d'Ushuaïa, dont le Parc national de la Terre de Feu, le 18 mai 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Des scientifiques argentins ont commencé mardi en Terre de Feu a récupérer de premiers rongeurs capturés pour vérifier, ou écarter, l'hypothèse d'animaux vecteurs d'hantavirus dans la zone d'Ushuaïa, d'où était parti le navire Hondius, théâtre d'un foyer d'infection, a constaté l'AFP.

En matinée, des biologistes locaux et de l'Institut Malbran arrivés de Buenos Aires ont relevé des dizaines de pièges qu'ils avaient posés la veille au soir dans diverses zones boisées autour de la ville touristique d'Ushuaïa, dont le Parc national de la Terre de Feu, dans l'extrême sud de l'Argentine.

Portant gants et masques, les experts ont placé les cages dans de grands sacs pour emporter les rongeurs aux fins d'analyses. Aucun d'entre eux n'a communiqué auprès des journalistes présents, dont de l'AFP, sur les captures mais leurs expressions de satisfaction ne laissaient guère de doutes.

"Le piégeage a très bien fonctionné. Ils ont capturé ce qu'ils espéraient", autour de 70 spécimens, a dit un responsable sanitaire local à l'AFP.

L'animal ciblé est un rat à longue queue, un rongeur sylvestre aux activités nocturnes.

Jusqu'à 150 pièges, de petites cages rectangulaires en métal, doivent être placés le soir puis relevés le matin, tout au long de la semaine, dans l'espoir de capturer suffisamment de rongeurs pour un test représentatif. Des échantillons de sang et de tissus seront ensuite prélevés puis envoyés pour analyse au Malbran, l'institut argentin de référence en infectiologie et en épidémiologie.

Les résultats devraient être connus sous quatre semaines.

La mission a été mandatée à la suite de la découverte du foyer d'infection à bord du Hondius (trois passagers sont morts) qui a déclenché début mai une alarme mondiale. Le "patient zéro", un Néerlandais, avait séjourné 48 heures à Ushuaïa avant d'embarquer.

Des scientifiques récupèrent des rongeurs piégés près d'Ushuaia, en Argentine, le 18 mai 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Depuis, autorités de la Terre de Feu et scientifiques locaux se défendent contre l'hypothèse selon laquelle le début de la contamination à bord du Hondius est originaire de là. Cette province, martèlent-ils, n'a pas eu de cas d'hantavirus depuis que sa notification est obligatoire, il y a 30 ans.

La souche "Andes" de l'hantavirus, transmissible d'humain à humain (et identifiée dans le cas du navire), est en revanche présente dans des provinces andines d'Argentine bien plus au nord, comme celles de Rio Negro et de Chubut.