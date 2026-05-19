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L'OMS alerte sur "l'ampleur" de l'épidémie d'Ebola en République Démocratique du Congo

information fournie par France 24 19/05/2026 à 22:18

La République démocratique du Congo qui fait face à la 17ᵉ épidémie d’Ebola de son histoire. L’Organisation mondiale de la Santé a déclenché son deuxième niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d’Ebola. 91 décès signalés ont vraisemblablement été causés par Ebola, selon les derniers chiffres donnés par les autorités congolaises.

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