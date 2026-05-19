La République démocratique du Congo qui fait face à la 17ᵉ épidémie d’Ebola de son histoire. L’Organisation mondiale de la Santé a déclenché son deuxième niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d’Ebola. 91 décès signalés ont vraisemblablement été causés par Ebola, selon les derniers chiffres donnés par les autorités congolaises.
L'OMS alerte sur "l'ampleur" de l'épidémie d'Ebola en République Démocratique du Congo
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