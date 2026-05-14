Il porte des couches, n’entend ni ne voit plus, dort presque toute la journée.. A plus de trente ans, Lazare serait le plus vieux chien du monde. Cet épagneul papillon dépasse de quelques mois l'actuel record mondial.
"On n'avait jamais vu ça": Lazare, 30 ans, probablement le plus vieux chien au monde
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