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La France, cible privilégiée de la désinformation russe

information fournie par France 24 13/05/2026 à 22:51

Des comptes favorables à la Russie affirment à tort que les deux militaires français morts lors d'un stage de plongée en France, ont été tués à Odessa, en Ukraine, lors d'une attaque russe. Un exemple supplémentaire, qui s'ajoute à la liste des fausses informations et des rumeurs qui visent la France, cible privilégiée de la désinformation russe.

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