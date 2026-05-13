Des comptes favorables à la Russie affirment à tort que les deux militaires français morts lors d'un stage de plongée en France, ont été tués à Odessa, en Ukraine, lors d'une attaque russe. Un exemple supplémentaire, qui s'ajoute à la liste des fausses informations et des rumeurs qui visent la France, cible privilégiée de la désinformation russe.
La France, cible privilégiée de la désinformation russe
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